Bodrum\'da ilk belirlemelere göre kablodan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bodrum'da ilk belirlemelere göre kablodan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde tek katlı evin terasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İlk belirlemelere göre elektrik kablosundan çıktığı tespit edilen yangın, evde hasara yol açtı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti.
Ekipler, tek katlı evin terasındaki alevlere müdahale etti.
İlk belirlemelere göre evdeki elektrik kablosundan çıktığı tespit edilen yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle, evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?