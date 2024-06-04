Bodrum'da inşaat yasaklarına uymayan firmalara ceza kesildi

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15 Ekim tarihleri arasındaki inşaat yasaklarına birçok şantiye uymazken, bazı firmaların özel izinle inşaat sürelerini 14 Haziran'a kadar uzattığı belirtildi. 141 inşaat şantiyesine ise toplam 290 bin lira idari para cezası kesildi. Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bodrum'da turizm biterse Bodrum biter. İnşaat yasağına uyulmasından yanayız" dedi.

Dünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum'da, 15 Mayıs itibarıyla inşaat yasakları başladı. Bu kapsamda, yarımada genelinde inşaat yasaklarına uymayan firmalar çalışmalarını sürdürürken, bazı firmaların ise özel izin alarak çalışmalarına 14 Haziran'a kadar devam ettiği belirtildi. Bodrum Belediyesi ekipleri, yarımada genelinde denetimlerini sürdürürken, 436 şantiyede inceleme yaptı, 141 firmaya toplam 290 bin lira ceza kesildi.

Yasağa rağmen devam eden inşaatların turizmi etkilediğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bodrum'da turizm biterse Bodrum biter. İnşaat da olması lazım ama nasıl turizmde biz 6 ay sezon var diyorsak ve 3 ay yoğun yaşıyorsak, Bodrum destinasyonunda inşaat için de bu şekilde faaliyetlerin yürümesi lazım. Biz inşaat yasağının başlangıcını 15 Mayıs olarak biliyoruz ve ona göre plan yapıyoruz. Misafirlerimize ona göre dinlenmeyi taahhüt ediyoruz. İnsanlar gürültüden uzaklaşmak için buraya dinlenmeye geliyor. İnşaat faaliyetleri devam ettiğinde, gelen misafirler odasını, otellerini değiştirmek istiyor. İnşaat olduğu takdirde turizm sezonunun ay olarak uzatma şansımız olmamış oluyor. İnşaat yasağına uyulmasından yanayız. Bunu sağlayacak olan valiliğimiz, kaymakamlığımız ve belediyemizdir. Özel izinle devam eden inşaatlar var. Yollarda kepçeler, kamyonlar, mikserler trafiği olumsuz etkiliyor. Bu nedenle turizm kısalıyor ve iç pazardaki tatilciler, Haziran 15'ten sonra gelmeye başlıyor" diye konuştu.