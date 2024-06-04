Bodrum'da inşaat yasaklarına uymayan firmalara ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da inşaat yasaklarına uymayan firmalara ceza kesildi

15 Ekim tarihleri arasındaki inşaat yasaklarına birçok şantiye uymazken, bazı firmaların özel izinle inşaat sürelerini 14 Haziran'a kadar uzattığı belirtildi. 141 inşaat şantiyesine ise toplam 290 bin lira idari para cezası kesildi. Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, 'Bodrum'da turizm biterse Bodrum biter. İnşaat yasağına uyulmasından yanayız' dedi.

04.06.2024 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Ekim tarihleri arasındaki inşaat yasaklarına birçok şantiye uymazken, bazı firmaların özel izinle inşaat sürelerini 14 Haziran'a kadar uzattığı belirtildi. 141 inşaat şantiyesine ise toplam 290 bin lira idari para cezası kesildi. Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bodrum'da turizm biterse Bodrum biter. İnşaat yasağına uyulmasından yanayız" dedi.

Dünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum'da, 15 Mayıs itibarıyla inşaat yasakları başladı. Bu kapsamda, yarımada genelinde inşaat yasaklarına uymayan firmalar çalışmalarını sürdürürken, bazı firmaların ise özel izin alarak çalışmalarına 14 Haziran'a kadar devam ettiği belirtildi. Bodrum Belediyesi ekipleri, yarımada genelinde denetimlerini sürdürürken, 436 şantiyede inceleme yaptı, 141 firmaya toplam 290 bin lira ceza kesildi.

Yasağa rağmen devam eden inşaatların turizmi etkilediğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bodrum'da turizm biterse Bodrum biter. İnşaat da olması lazım ama nasıl turizmde biz 6 ay sezon var diyorsak ve 3 ay yoğun yaşıyorsak, Bodrum destinasyonunda inşaat için de bu şekilde faaliyetlerin yürümesi lazım. Biz inşaat yasağının başlangıcını 15 Mayıs olarak biliyoruz ve ona göre plan yapıyoruz. Misafirlerimize ona göre dinlenmeyi taahhüt ediyoruz. İnsanlar gürültüden uzaklaşmak için buraya dinlenmeye geliyor. İnşaat faaliyetleri devam ettiğinde, gelen misafirler odasını, otellerini değiştirmek istiyor. İnşaat olduğu takdirde turizm sezonunun ay olarak uzatma şansımız olmamış oluyor. İnşaat yasağına uyulmasından yanayız. Bunu sağlayacak olan valiliğimiz, kaymakamlığımız ve belediyemizdir. Özel izinle devam eden inşaatlar var. Yollarda kepçeler, kamyonlar, mikserler trafiği olumsuz etkiliyor. Bu nedenle turizm kısalıyor ve iç pazardaki tatilciler, Haziran 15'ten sonra gelmeye başlıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnceleme, Bodrum, Ceza, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da inşaat yasaklarına uymayan firmalara ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:36:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da inşaat yasaklarına uymayan firmalara ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement