Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Bodrum'da yakalandı - Son Dakika
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Bodrum'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Bodrum\'da yakalandı
20.07.2026 20:21
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, MİT ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Kasra Ashrafi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu uyuşturucu taciri Kasra Ashrafi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan Kasra Ashrafi’nin Bodrum’da gizlendiği adres tespit edildi.

EŞİNİN DE GİRİŞ YASAĞININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI 

MİT ve emniyet birimlerinin belirlenen adrese gerçekleştirdiği ortak operasyonda Ashrafi kıskıvrak yakalandı. Operasyon esnasında şüphelinin yanında bulunan eşi Fatima Dhahri’nin de "uyuşturucu üretmek ve satmak" suçlarından dolayı Türkiye'ye giriş yasağının olduğu saptandı.

6 TANE CEP TELEFONU BULUNDU 

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen materyal ve ziynet eşyalarına el konuldu. Aramalarda; 45 bin Euro, 1 adet soğuk kripto para cüzdanı, altın ziynet eşyaları, 2 adet lüks kol saati ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Kasra Ashrafi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Bodrum, Güncel, Dünya, Muğla, İran, Suç, Son Dakika

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