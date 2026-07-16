Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında jet skinin alabora olması sonucu denizde kaybolan 2'si çocuk 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akyarlar açıklarında üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuk bulunan jet ski olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu.
Bölgeden geçen motor yat tarafından 1 kişi kurtarılırken, 2'si çocuk 3 kişi ise gözden kayboldu.
Olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Jet Ski Alabora, 3 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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