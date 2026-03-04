Bodrum\'da Kaçak İskeleler Yıkıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, izinsiz yapılan kaçak iskeleler yıkıldı. Bölgedeki doğal dokuyu bozan ve izinsiz park edilen karavanların kaldırılması için de çalışma başlatıldı.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde; Bölge Liman Başkanlığı, Bodrum Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası'nda denetim gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde bölgeye ulaşan ekipler, bir sabit kaçak iskele ile bir yüzer iskelenin kaldırılması için çalışma başlattı. Eski deve güreşi alanının bulunduğu sahildeki iskelenin tahtaları sökülürken, yüzer platform üzerindeki iş makinesiyle yıkım işlemi tamamlandı. Yetkililer, benzer işlemin Paşa Limanı'ndaki yüzer iskele için de uygulanacağını bildirdi.

Öte yandan, Küdür'de bulunan karavanların kaldırılması için ekiplerce günler öncesinde karavan sahiplerine uyarı yapıldı. Bugün yapılan denetimlerde 10 karavanın sahipleri tarafından bölgeden kaldırıldığı, 6 karavanın ise bölgede olduğu tespit edildi. Bölgedeki karavanların kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Bazı karavanların ticari amaçla kiralandığı belirtildi.