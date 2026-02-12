Bodrum'da Kadın Girişimciler İçin "E-Ticarete Giriş Semineri" Düzenlendi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla ilçede yaşayan kadın girişimciler için "E-Ticarete Giriş (Online Ticaret) Semineri" düzenledi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ali Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde (Trafo Bodrum) gerçekleştirilen e-ticaret seminerine, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi ve Bodrum Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyesi İdil Ekmekçi de katıldı.

İlçede faaliyet gösteren girişimci ve üretici kadınların dijital alanda güçlenmelerini amaçlayan seminerde, katılımcılara e-ticaret alanında temel bilgi ve beceriler kazandırılması hedeflendi. Program kapsamında kadınların ürettiği ürünleri yalnızca fiziki satış noktalarında değil, dijital platformlar üzerinden de pazarlayabilmelerine yönelik yol haritası paylaşıldı.

Tekstil mühendisi ve marka kurucusu Aynur Namlı Ducray'ın sunumuyla gerçekleştirilen seminerde; online ticaretin tanımı, dijital satış süreçlerinin temel dinamikleri, müşteri güveni oluşturma yöntemleri ve dijital ortamda sürdürülebilir başarıya ulaşma stratejileri ele alındı. Ayrıca e-ticaretin uygulamaya dönük yönlerine ilişkin örnek çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Program, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Sosyoloğu Berrin Ak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ak, konuşmasında 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nün önemine vurgu yaptı.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gözde Çakıroğlu ise seminerin yalnızca tek günlük bir etkinlik olarak değil, uzun vadeli bir güçlenme sürecinin başlangıcı olarak değerlendirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü dijital dönüşüm artık bir tercih değil, çağımızın bir gerekliliği olmuştur"

"11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak bu e-ticaret seminerini hayata geçirdik. Hedefimiz; kadınların üretim gücünü dijital dünyayla buluşturarak yalnızca yerel pazarda değil, online satış platformlarında da güçlü ve sürdürülebilir biçimde var olmalarını sağlamaktır. Çünkü dijital dönüşüm artık bir tercih değil, çağımızın bir gerekliliği olmuştur. Bu çalışmayı tek seferlik bir etkinlik olarak değil, kadınların ekonomik ve dijital alanda güçlenmesini destekleyen uzun vadeli bir yolculuğun başlangıcı olarak görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz projelerde önümüzü açan Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandalinci'ye teşekkür ediyor; katılımınızla bu vizyonu büyüttüğünüz için de her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. ve elbette semineri hazırlayan ve değerli bilgi birikimini bizlerle paylaşmaya gönüllü olan Sayın Aynur Namlı Ducray'a da ayrıca teşekkür ediyorum."