(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kamusal alanı işgal eden iş makinelerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kamusal alanları işgal eden iş makinelerine uygulama yaparken araç sahiplerine ulaşarak uyarılarda bulundu. İş makinelerinin kaldırılması sağlanırken sahiplerine ulaşılamayan araçlara Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinin 1'inci ve 7'nci fıkralarından işlem yapıldı.
Zabıta ekipleri, kamusal alan işgaline yönelik uygulamaların Bodrum genelinde devam edeceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Kamusal Alan İşgali Üzerine Zabıta Uygulaması - Son Dakika
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