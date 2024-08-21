Bodrum\'da Konteyner Kenarlarına Çöp Atan İşletmelere Cezai İşlem Uygulanıyor

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(MUĞLA) - Bodrum'da konteyner kenarlarına çöp atılmaması konusunda yapılan uyarılara uymayan işletmeler tespit edilerek, cezai işlem uygulanıyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında birçok işletmeye geri dönüşüm atıklarını düzenli depolamadıkları ve evsel atıklarını konteyner içi yerine konteyner dışına attıkları için tespit tutanakları düzenlenmişti. Denetimlerde uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmeler tespit edilerek, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanmaya başladı. Bu kapsamda ağustos ayı başından bu yana 39 işletmeye toplam 174 bin 832 Türk lirası ceza kesildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Turgutreis genelinde yapılan kontrollerde konteyner içlerinin boş olduğu görüldü. Konteyner dışına atılan çöplerde inceleme yapan ekipler, çöp içinden çıkan ve işletmeye ait olabilecek her türlü atıktan işletmeleri tespit etti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise bu işletmelere Kabahatler Kanunu'ndan cezai işlem uyguladı.

Belediye ekipleri, önce sözlü sonra da tespit tutanaklarıyla uyardıkları işletmelerin kötü görüntü oluşturacak şekilde çöplerini gelişigüzel atmaya devam etmeleri üzerine cezai işlem uygulamaya başladıklarını bildirdi.