Bodrum'da Yılın İlk Kültür ve Doğa Yürüyüşü, Myndos Antik Kenti'nden Başladı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından kültürel mirasın yerinde tanıtılması, toplumun tarih bilinciyle buluşturulması ve doğal–kültürel peyzajın birlikte değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen kültür ve doğa yürüyüşleri, 2026 yılında Myndos Antik Kenti'nden başladı.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi koordinasyonunda düzenlenen yürüyüş, belediye personeli arkeolog Serap Topaloğlu'nun bilimsel anlatımı eşliğinde yapıldı. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu'nun yanı sıra Didim, Milas, Muğla ve Bodrum'dan çok sayıda vatandaş katıldı.

Topaloğlu, Bodrum'un tarihsel kimliğini görünür kılmaya yönelik başlatılan etkinliklerin yalnızca bir yürüyüş programı olmadığını, aynı zamanda bir kamusal bilinçlendirme ve kültürel sürdürülebilirlik modeli olduğunu vurguladı. Topaloğlu, düzenlenen etkinliklerin yerinde öğrenme, deneyimleyerek kavrama ve kent aidiyetini güçlendirme süreçlerine katkı sunmanın yanı sıra doğa ile iç içe bir sosyalleşme ortamı sağladığını da sözlerine ekledi.

Topaloğlu, "Bodrum'un kültürel ve tarihsel kimliğinin tanıtılması için yürüttüğümüz çalışmalarla, kültürel mirası toplumla buluşturuyoruz. Tanınan miras korunur, bilinmeyen miras kaybolur. Bu nedenle kültür ve doğa yürüyüşlerimiz, yalnızca geçmişi anlatan etkinlikler değil; geleceğe karşı sorumluluğumuzu hatırlatan kültürel sürdürülebilirlik adımlarıdır" dedi.

Seferoğlu ise kültürel mirasın korunmasına dikkati çekerek, arkeolojik araştırmalara verilen desteğin devam edeceğini söyledi.

Geçmişten geleceğe Myndos Antik Kenti

Etkinlik kapsamında Myndos Antik Kenti'nin tarihsel gelişimi, kent planlaması, savunma sistemi ve gerçekleştirilen arkeolojik kazılara ilişkin bilgi verildi. Katılımcılara Asar (Tavşan) Adası kalıntıları görsel anlatımlarla tanıtıldı. Antik kentin topografya ile kurduğu ilişki, liman yerleşimi ve kıyı savunma stratejileri üzerinde duruldu.

Yürüyüş güzergahında bugün otopark alanı içerisinde kalan nekropol (mezarlık) bölgesi ziyaret edilerek antik dönemin ölü gömme gelenekleri, mezar tipleri ve kentin sosyal yapısına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ardından kentte hamam olarak tanımlanan yapı ve geç dönem kullanım evreleri, değerlendirilen kilise kalıntıları tanıtıldı. Katılımcılar, yapıların mimari özellikleri ve geçirdiği dönüşümlerle ilgili bilgilendirildi.

Programın son bölümünde kentin batı limanı olarak değerlendirilen alan, liman yapıları, tapınak ve kilise yapılarının bulunduğu bölgede anlatımlar yapıldı. Böylece Myndos'un hem ticari hem de dini merkez kimliği bütüncül bir çerçevede ele alındı.

Yürüyüşler yıl boyunca farklı antik kentlerde sürdürecek.