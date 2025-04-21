Bodrum'da Kültür ve Doğa Yürüyüşü: Syangela Antik Kenti Keşfedildi

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve doğa yürüyüşlerinde bu hafta rota, Alazeytin'de bulunan Syangela Antik Kenti oldu.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından 4'üncüsü düzenlenen kültür ve doğa yürüyüşü yine yoğun ilgi gördü. Çiftlik Mahallesi Alazeytin Küme Evleri Mevkiinde bulunan Syangela Antik Kentine düzenlenen kültür ve doğa yürüyüşüne doğaseverler, Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, bölge halkı ve rehberler katıldı.

Bahar renkleriyle donanmış doğanın içerisinden antik kente ilerleyen doğaseverler, kent kalıntıları, tarihçesi ve özgün Leleg yerleşimini tanımlayan yapıları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Bölgedeki sarnıçların çok olmasının nedenini de tarihi ile birlikte katılımcılara aktaran Arkeolog Serap Topaloğlu, Alazeytin akropolündeki tapınak, heroon ve kamu yapılarını katılımcılara detaylı olarak anlattı.

Kentin nekropolünü tanımlayan mezar ve Leleg kalıntılarını temsil eden çiftlik evlerini de gezen katılımcılar, köyün yoğun zeytin ağaçlarının gölgesinde merak ettikleri konular üzerine sorular ile geziyi tamamladı.

Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından antik kentleri yerinde inceleyerek arkeolog eşliğinde keşfeden vatandaşlar, projeyi hayata geçiren herkese teşekkürlerini iletti.