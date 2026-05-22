Bodrum’da Kurban Bayramı Yoğunluğu

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), -MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte akşam saatlerinden itibaren araç yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerince ilçe girişinde trafik ve asayiş yönünden denetim yapıldı.

Kurban Bayramı tatilini turizm merkezi Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar, mesai bitiminin ardından yola çıktı. Akşam saatlerinden itibaren ilçenin giriş arterlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik ve asayiş ekipleri, Torba Uygulama Noktası'nda denetim yaptı. Yaklaşık 2 saat süren asayiş ve trafik uygulamasında, ilçeye giriş yapan araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Sürücülerin ve yolcuların GBT kontrolleri yapılırken, trafik ekipleri de sürücüleri hız kuralları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin tatil süresince aralıksız devam edeceği bildirildi.