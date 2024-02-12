Bodrum'da Kuvvetli Fırtına ve Yüksek Dalgalar - Son Dakika
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Bodrum'da Kuvvetli Fırtına ve Yüksek Dalgalar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saatteki hızı 75 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına ve 3 metreyi aşan yüksek dalgalar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, sağanak yağmurun da öğleden sonra yarımada genelinde etkili olması bekleniyor.

12.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:05
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, saatteki hızı 75 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Karaya vuran dalgaların boyu 3 metreyi aştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısıyla birlikte güney bölgelerinde etkili olmak üzere fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda, Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren denizlerde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 75 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Karaya vuran sert dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Yetkililer balıkçılara denize açılmayın uyarısı yaptı. Öte yandan, öğleden sonra sağanak yağmurun yarımada genelinde etkili olması bekleniyor.

Bodrum\'da Kuvvetli Fırtına ve Yüksek Dalgalar
Kaynak: DHA

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