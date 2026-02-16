Bodrum Belediyesi, Fırtına Boyunca 13 Ekip, 57 Personel ile Sahada Görev Yaptı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar etkili olan lodos fırtınasında 13 ekip, 57 personel ve 13 araç ile sahada görev yaptı.

Kent genelinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle gelen ihbarları anında değerlendiren Bodrum Belediyesi ekipleri, aynı anda çok sayıda ağacın devrilmesi üzerine yoğun mesai harcadı. Toplam 80 olaya müdahale eden ekipler, özellikle yollara devrilen ağaçları kısa sürede kaldırarak ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.

Elektrik tellerinin kopmasına ve kesintilere yol açan ağaç devrilmelerinde ekipler, AYDEM ekipleriyle koordineli şekilde çalıştı.

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sorumluluk alanlarında aralıksız devriye görevi gerçekleştirerek riskli bölgelere güvenlik şeridi çekti ve durumu Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin çalışmaları bugün saatlerine kadar aralıksız devam etti.