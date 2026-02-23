Bodrum'da Mahalle İftarları, Türkbükü Mahallesi'nden Başladı - Son Dakika
Bodrum'da Mahalle İftarları, Türkbükü Mahallesi'nden Başladı

23.02.2026 12:11  Güncelleme: 13:41
Bodrum Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarına Türkbükü Mahallesi'nde başladı. İftar programları, farklı mahallelerde her gün devam edecek.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen mahalle iftarları, bu yıl Türkbükü Mahallesi'nden başladı.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofralarında binlerce kent sakini bir araya geliyor. İftar programında sunulan yemekler, Bodrum Belediye A.Ş. tarafından hazırlanıyor. İftarın ardından Bodrum Belediye A.Ş. personeli misafirlere çay ikram ederken çocuklara da pamuk şeker dağıtıyor.

İlki Türkbükü Mahallesi'nde kurulan iftar sofrası; Bitez, Bodrum Merkez ve Müskebi mahallelerinde devam etti. Bitez Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen iftar yemeğinde bin 200'ü aşkın vatandaş ağırlandı. Bodrum Merkez Pazaryeri'nde düzenlenen iftar programı için ise 2 bin 500 kişilik yemek hazırlığı yapıldı.

Ramazan ayı boyunca yarımadanın farklı mahallelerinde kurulacak iftar sofralarının hazırlık, üretim ve servis süreçleri Bodrum Belediye A.Ş.'nin catering ekipleri tarafından yürütülüyor. 18 Mart'a kadar her gün farklı bir mahallede düzenlenecek organizasyonlarda yemekler, mahallelerin nüfus yoğunluğuna göre planlanıyor. Tüm hazırlıklar hijyen, kalite ve koordinasyon esas alınarak gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, iftar programlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İftar sofralarına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

"Ramazan'ın ruhu olan paylaşmayı, mahallelerimizin samimiyetiyle birleştiriyoruz. Bu yıl iftar sofralarımızı kendi ekiplerimizle, Bodrum Belediye A.Ş.'nin güçlü catering altyapısıyla kuruyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birliğimizi güçlendirmek, kardeşlik bağlarımızı tazelemek ve dayanışmanın gücünü hep birlikte yaşamak adına düzenlediğimiz iftar sofralarına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

İftar programları 23 Şubat Pazartesi günü (bugün) Konacık-Çırkan Mahallesi Çırkan Pazar Yeri, 24 Şubat Salı günü (yarın) Gölköy Mahallesi Eski Pazar Yeri, 25 Şubat Çarşamba günü ise Dağbelen Mahallesi Muhtarlık önünde devam edecek.

İftar programlarına ilişkin duyurular, Bodrum Belediyesi'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

