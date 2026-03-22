Bodrum'da Marina Yangını: 7 Motoryat Battı

22.03.2026 21:00
Bodrum'daki marinada çıkan yangında 7 motoryat battı, deniz kirliliği için temizlik çalışmaları başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir marinada 7 motoryatın battığı ve 1 motoryatın da kısmi hasar almasıyla sonuçlanan yangının ardından, deniz yüzeyindeki kirliliğin temizlenmesi ve motoryat enkazlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yalıkavak Mahallesi'nde bir marinada bağlı bulunan motoryatta dün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek diğer motoryatlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Bodrum'dan 1, Güllük'ten ise 2 liman römorkörü ve kıyı emniyetine bağlı römorkörler de bölgeye gönderildi. Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale etti. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de denizde önlem aldı. Yangında boyları 20 ila 30 metre arasında değişen Sisu, Dadstoy, Sieasta, Floating Asset, Cher, İceberg, Lulu D Angel isimli motoryatlar battı, Breeze isimli motoryat hafif hasar aldı.

BODRUM KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Bodrum Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "21 Mart 2026 tarihinde saat 03.40 sıralarında Bodrum Yalıkavak Marina'da bulunan bir motoryatta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiş ve rüzgarın etkisiyle yan tarafındaki teknelere sıçramıştır. Meydana gelen yangında 7 tekne yanarak batmış olup 1 tekne hafif derecede hasar almıştır. Yangın söndürme, tahliye ve emniyete alma çalışmalarında ilgili kurumların müdahalesi sonucunda yalnızca maddi hasar oluşmuş olup, ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Yangın ve batan teknelerden kaynaklı deniz kirliliği meydana gelmiş ve deniz kirliliği yayılmasının önlenmesi maksadıyla deniz yüzeyinde bariyer çekilmiştir. Halihazırda Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından adli ve idari işlemlere devam edilmektedir" denildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yangın sonrası oluşan deniz kirliliği ve tekne enkazlarının kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve marina yetkililerinin koordinasyonunda, alanında uzman lisanslı ekipler bölgeye sevk edildi. Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe müdahale eden ekipler, atıkların yayılmasını önlemek için yoğun mesai harcıyor. Suya gömülen 7 lüks teknenin enkazının çıkarılması için de teknik hazırlıklar sürüyor. Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın ise çalışmaları yerinde takip etti.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Denizcilik, Güncel, Marina, Bodrum, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
