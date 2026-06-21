Bodrum\'da Minibüs Yangını

MUĞLA'nın Bodrum ile Milas ilçeleri arasında yer alan Pina Yarımadası'nda minibüs alev alev yandı.

Milas'ın Meşelik Mahallesi içerisinde yer alan Pina Yarımadası'nda bir minibüste, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hızla yayılan alevler tüm minibüsü sararken, çıkan siyah duman Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nden görüldü. Bölgeye ulaşan itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.