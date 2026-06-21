Bodrum'da Minibüs Yangını - Son Dakika
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Bodrum'da Minibüs Yangını

21.06.2026 12:34
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Pina Yarımadası'nda bir minibüs yandı, itfaiye müdahale etti. Yangının nedeni araştırılıyor.

MUĞLA'nın Bodrum ile Milas ilçeleri arasında yer alan Pina Yarımadası'nda minibüs alev alev yandı.

Milas'ın Meşelik Mahallesi içerisinde yer alan Pina Yarımadası'nda bir minibüste, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hızla yayılan alevler tüm minibüsü sararken, çıkan siyah duman Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nden görüldü. Bölgeye ulaşan itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Ulaşım, Bodrum, Yaşam, Olay, Son Dakika

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