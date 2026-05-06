Bodrum'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Bodrum\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
06.05.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Cihan Yılmaz, hastanede yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin, ağır yaralanan sürücüsü Cihan Yılmaz (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Üçtepeler Sokak istikametinden gelen Kapuz Caddesi'ne geçmek isteyen O.S.'nin kullandığı 06 BH 4857 plakalı hafif ticari araç ile Yalıkavak istikametine giden Cihan Yılmaz yönetimindeki 48 AYG 659 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yılmaz savrulup yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü O.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Marmaris’te ’kaza’ denilerek kapatılan dosya açıldı 2 kişi cinayetten tutuklandı Marmaris'te 'kaza' denilerek kapatılan dosya açıldı; 2 kişi cinayetten tutuklandı
Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış

18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 18:46:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.