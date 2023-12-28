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Bodrum'da Motosiklet Sürücülerine Kask ve Reflektif Yelek Dağıtıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Motosiklet Sürücülerine Kask ve Reflektif Yelek Dağıtıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum ilçesinde motosiklet sürücülerine kask ve reflektif yelek dağıtımı gerçekleştirdi. Gündoğan Mahallesi'nde yapılan uygulamada, sürücülere kask ve reflektif yelek kullanımının önemi hakkında eğitim verildi. Toplamda 70 sürücüye reflektörlü yelek ve 15 motosiklet kullanıcısına da kask hediye edildi.

Bodrum\'da Motosiklet Sürücülerine Kask ve Reflektif Yelek Dağıtıldı
28.12.2023 - 15:43,
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Bodrum ilçesinde motosiklet sürücülerine reflektif yelek ve kask dağıtımı yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Mobil Trafik Güvenliği Eğitim Timi ile Bodrum Jandarma Trafik Timleri, Gündoğan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan asayiş kontrol noktası önünde uygulama yaptı.

Burada durdurulan sürücülere, kask ve reflektif yelek kullanımının önemi, kış ve kötü hava şartlarında motosiklet kullanımı konularında eğitim verildi.

Ekipler, 70 sürücüye reflektörlü yelek ile 15 motosiklet kullanıcısına da kask hediye etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bodrum'da Motosiklet Sürücülerine Kask ve Reflektif Yelek Dağıtıldı - Son Dakika
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