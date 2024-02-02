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Bodrum'da motosiklet yayaya çarptı, kaza anı kamerada - Son Dakika
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Bodrum'da motosiklet yayaya çarptı, kaza anı kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet yayaya çarptı. Yaya ve çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, kaza anının trafikteki bir aracın kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

02.02.2024 14:53
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet yayaya çarptı. Yaya ve çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, kaza anının trafikteki bir aracın kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 18.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yeni Hastane Kavşağı ışıklarında bekleyen araçların arasından telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, süratli bir şekilde emniyet şeridinde seyreden motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yere düşerken, devrilen motosikletin sürücü ise kaldırıma savruldu. Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı. Kaza anının trafikteki bir otomobilin araç kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

Bodrum\'da motosiklet yayaya çarptı, kaza anı kamerada
Kaynak: DHA

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