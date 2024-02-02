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Bodrum'da motosiklet yayaya çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bodrum'da motosiklet yayaya çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Bodrum\'da motosiklet yayaya çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, süratli bir şekilde emniyet şeridinde seyreden motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşerken, motosiklet sürücüsü ise kaldırıma savruldu. Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı. Kaza, trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

02.02.2024 14:34  Güncelleme: 14:36
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet yayaya çarptığı kaza kameraya yansıdı. Yaralanan sürücü ile yaya tedaviye alındı.

Kaza, önceki gün saat 18.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yeni Hastane Kavşağı ışıklarında bekleyen araçların arasından telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, süratli bir şekilde emniyet şeridinde seyreden motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yere düşerken, devrilen motosiklettin sürücü ise kaldırıma savruldu. Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı. Kaza, trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Atatürk Bulvarı, Konacık, Bodrum, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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