Bodrum'da Motosikletler İçin Yeni Motoparklar Kuruluyor

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Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla ilçe merkezinde üç nokta, "motopark" olarak belirlendi.

Bodrum'da ulaşımda en çok tercih edilen araçlardan olan motosikletler için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle motoparklar hizmete alınıyor.

Gerekli yazışmaların tamamlandığı proje kapsamında belirlenen alanlarda çizgi ve düzenleme çalışmaları, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Trafik Zabıta ekiplerince gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede ilk olarak ilçe merkezinde Atatürk Caddesi Dr. Ekrem Uslu Çıkmazı'nda, Çarşı Mahallesi Nazım Hikmet ve 1006 Sokak kesişiminde ve Neyzen Tevfik Caddesi Tepecik Mevkinde belirlenen noktalar, motopark olarak belirlendi. İlgili çizim ve tabela çalışması da tamamlandı.

Bodrum Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, ilçe merkezi başta olmak üzere motosikletlerin park alanı olarak kullanabileceği yeni alanlar yaratmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelerini sürdürüyor.