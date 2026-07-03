Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

03.07.2026 10:22  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı sonrası muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda mahallelerin ihtiyaçları ve Bodrum Mahalle Akademisi eğitim programı ele alındı.

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ardından mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Muğla Büyükşehir Belediyesi İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanı Nazif Erdoğan, belediye başkan yardımcıları, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Türk Telekom, AYDEM ve MUSKİ yetkilileri, ilgili birim müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ile vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetler değerlendirilirken, muhtarların görüş ve talepleri de dinlendi. İlgili kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından gündeme gelen konular hakkında bilgilendirmeler yapılarak çözüm süreçleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

BODRUM MAHALLE AKADEMİSİ BAŞLADI

Toplantıda ayrıca, Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Bodrum Mahalle Akademisi eğitim programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Haziran 2026 - Haziran 2027 arasında gerçekleştirilecek program kapsamında mahalle muhtarlarının mesleki bilgi ve donanımlarının geliştirilmesi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Bodrum Mahalle Akademisi'nin ilk programında, LÖSEV görevlilerince bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunumda vakfın yürüttüğü çalışmalar, tedavi gören çocuklar ve ailelerine sağlanan destekler ile muhtarların bu süreçlerde sağlayabileceği katkılar hakkında bilgi verildi.

Bir yıl boyunca devam edecek eğitim programında muhtarlar; Muhtarlar Hukuku, İlkyardım, Zaman ve Kriz Yönetimi, Alzheimer Hastalığı ve Hasta Yakınlarıyla İletişim, İşaret Dili ile Yapay Zeka ve dijital uygulamalar başta olmak üzere birçok konuda alanında uzman isimlerden eğitim alacak.

Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği iş birliğinde yürütülen Bodrum Mahalle Akademisi'nin eğitim takvimi ve program detayları önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Tamer Mandalinci, Yerel Haberler, Belediye, Bodrum, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam

10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
09:41
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı’ndaki en kritik kampını boşalttı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:26:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.