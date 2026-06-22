Bodrum'da Kültürel Mirasla İç İçe Bir Eğitim Yılı - Son Dakika
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Bodrum'da Kültürel Mirasla İç İçe Bir Eğitim Yılı

22.06.2026 15:21  Güncelleme: 16:44
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Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilere yönelik kültürel miras bilinci kazandırmak amacıyla etkinlikler, atölyeler ve geziler düzenlendi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin kültürel mirasla buluşmasını sağlayan kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Çocukların ve gençlerin yaşadıkları kentin tarihini tanımaları ve kültürel miras bilinci kazanmaları hedefiyle Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından arkeolog Serap Topaloğlu sunumuyla etkinlikler düzenlendi.

Proje kapsamında 15 okuldan yüzlerce öğrenci, 20'nin üzerinde etkinlikle birlikte yaşadıkları kentin geçmişini öğrenirken kültürel değerlere yönelik de farkındalık geliştirdi. Ayrıca öğrenciler, Bodrum'un tarihi ve kültürel değerlerini keşfetme olanağı buldu.

Binlerce yıllık geçmişe sahip kültür varlıklarını yakından inceleyen katılımcılar, kent tarihi temalı oryantiring etkinliklerinde ise eğlenerek öğrenme yöntemiyle Bodrum'un tarihini keşfetti.

DENEYSEL ATÖLYELER DÜZENLENDİ

Deneysel arkeoloji atölyelerinde öğrenciler, arkeolojik kazı bilimini uygulamalı olarak deneyimlerken; Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne yapılan ziyaretlerde dünyanın en önemli sualtı arkeoloji koleksiyonlarından birine ilişkin bilgi edinerek kültürel mirasın farklı yönlerini tanıdı.

İZCİLİK FAALİYETLERİ DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Düzenlenen doğa ve antik kent gezilerinde öğrenciler, kültürel değerler ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi yerinde gözlemledi. Antik kentlerde gerçekleştirilen arkeoloji ve görsel sanatlar buluşmalarında ise hem bölgenin tarihini dinledi hem de tarihi çevreden ilham alarak resim çalışmaları yaptı.

KÜLTÜR TEMALI GEZİLER İLGİ GÖRDÜ

"Have Your Say" projesi kapsamında gerçekleştirilen kültür temalı gezilerde öğrenciler, Bodrum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde tanıdı. First Lego League turnuvası kapsamında düzenlenen arkeoloji temalı etkinliklerde, arkeoloji bilimi tanıtılarak katılımcıların kültürel değerlerin korunmasına yönelik yaratıcı fikirler geliştirmeleri sağlandı."

OKULLARDA KÜLTÜREL MİRAS SUNUMLARI YAPILDI

"Kültürel Mirasımızı Dijitalleştiriyoruz" projesi kapsamında okullarda yapılan sunumlarda; kültürel mirasın belgelenmesi, korunması ve dijital teknolojiler aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi anlatıldı."

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Akademisi kapsamında il genelinden ve ilçelerden katılan öğretmenlere yönelik antik kent gezileri ve kent tarihi sunumları da gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen ilçenin kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik farkındalık çalışmaları ve kültürel miras eğitimleri devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Kültürel Mirasla İç İçe Bir Eğitim Yılı - Son Dakika

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