Bodrum'da Orman Yangını Söndürüldü
Bodrum'da Orman Yangını Söndürüldü

Bodrum\'da Orman Yangını Söndürüldü
25.02.2026 23:47
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Dirmil Mahallesi Değirmenler mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, ormanlık alandaki yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Ekipler, yangının yüksek gerilim hatları nedeniyle çıktığını tespit etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika

26.02.2026 00:47:59
SON DAKİKA: Bodrum'da Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
