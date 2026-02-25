Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Dirmil Mahallesi Değirmenler mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, ormanlık alandaki yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Ekipler, yangının yüksek gerilim hatları nedeniyle çıktığını tespit etti.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?