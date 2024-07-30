Bodrum'da Otomobil ile Elektrikli Motosikletin Çarpışması Kamerada

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Furkan Y'nin kullandığı 34 CTS 077 plakalı otomobil, Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi'nde yola çıkmaya çalışan Şükran B. idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrularak yaralanan sürücü Şükran B, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin hızla çarptığı elektrikli motosikleti önüne alıp bir süre sürüklediği ve motosiklet sürücüsünün savrulması yer alıyor. Otomobil sürücüsünün, araçtan inmeye çalışırken düşmesi de kameraya yansıyor.