Bodrum'da Otomobil İş Yerine Girdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
S.E.K'nin Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park etmeye çalıştığı 34 DPK 537 plakalı otomobil, geri manevra sırasında kontrolden çıktı.
Caddedeki telefoncu dükkanına camekanı kırarak giren otomobil, iş yerinde hasara yol açtı.
Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntüde, otomobilin geri gelerek hızla iş yerine girmesi ve içerdeki kişinin çarpmanın etkisiyle sürüklenen satış tezgahının arkasında sıkışması yer alıyor.
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