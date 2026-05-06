Bodrum'da Özel Öğrencilere Asker Eğlencesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Özel Öğrencilere Asker Eğlencesi

Bodrum\'da Özel Öğrencilere Asker Eğlencesi
06.05.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da özel gereksinimli öğrenciler için geleneksel asker eğlencesi düzenlendi, duygusal anlar yaşandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, özel gereksinimli öğrenciler için temsili askerlik öncesi geleneksel asker eğlencesi düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, duygusal ve neşeli anlar bir arada yaşandı.

Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kızılay Bodrum Şubesi ve Türkiye Beyazay Derneği Bodrum Şubesi iş birliğinde özel gereksinimli öğrenciler için temsili askerlik öncesi asker eğlencesi düzenlendi. Müsgebi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Bodrum Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ulutaş, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Bodrum İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan ile Kanat Özsert, Sipay Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, özel gereksinimli öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle devam etti. Protokol üyeleriyle pasta kesen öğrencilere, velileri ve öğretmenleri tarafından geleneksel asker kınası yakıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

'DUYGULARINA ORTAK OLMAK İSTEDİK'

Etkinlik ile ilgili konuşan Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Cengiz Vural, "Özel gereksinimli bireylerimizin askerlik duygularını pekiştirme vatan sevgisi imandandır şiarıyla beraber özel gereksinimli çocukların diğer akran yaşıtlarıyla beraber bu duygusuna ortak olmak istedik" dedi.

'ONA YAZDIĞIM ŞARKIYI OKUDUK'

Oğluyla etkinliğe katılan ve özel gereksinimli öğrencilerle şarkı söyleyen Asiye Palu, "Çok mutluyum. Çok özel anlar yaşıyoruz. Bu etkinliği birkaç yıldır yapıyoruz. Oğlum onbaşı oldu, o şekilde askerliğini yapacak. Bol bol eğlendiriyoruz, kınalarını yaktık. Hiç kimse bizi yalnız bırakmadı. Oğlumla gurur duyuyorum. Gözyaşları sel oldu. Duygusal anlar yaşamamak mümkün değil. Özel anneleri anlayan annelerden biri de benim. Çünkü oğlum benim özel bir anne olmama vesile oldu. Ona yazdığım şarkıyı okuduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Özel Öğrencilere Asker Eğlencesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünlü sunucu Eva Murati’nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi
9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor 9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor

16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 16:59:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Bodrum'da Özel Öğrencilere Asker Eğlencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.