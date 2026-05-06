Bodrum\'da Özel Öğrencilere Asker Eğlencesi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, özel gereksinimli öğrenciler için temsili askerlik öncesi geleneksel asker eğlencesi düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, duygusal ve neşeli anlar bir arada yaşandı.

Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kızılay Bodrum Şubesi ve Türkiye Beyazay Derneği Bodrum Şubesi iş birliğinde özel gereksinimli öğrenciler için temsili askerlik öncesi asker eğlencesi düzenlendi. Müsgebi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Bodrum Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ulutaş, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Bodrum İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan ile Kanat Özsert, Sipay Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, özel gereksinimli öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle devam etti. Protokol üyeleriyle pasta kesen öğrencilere, velileri ve öğretmenleri tarafından geleneksel asker kınası yakıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

'DUYGULARINA ORTAK OLMAK İSTEDİK'

Etkinlik ile ilgili konuşan Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Cengiz Vural, "Özel gereksinimli bireylerimizin askerlik duygularını pekiştirme vatan sevgisi imandandır şiarıyla beraber özel gereksinimli çocukların diğer akran yaşıtlarıyla beraber bu duygusuna ortak olmak istedik" dedi.

'ONA YAZDIĞIM ŞARKIYI OKUDUK'

Oğluyla etkinliğe katılan ve özel gereksinimli öğrencilerle şarkı söyleyen Asiye Palu, "Çok mutluyum. Çok özel anlar yaşıyoruz. Bu etkinliği birkaç yıldır yapıyoruz. Oğlum onbaşı oldu, o şekilde askerliğini yapacak. Bol bol eğlendiriyoruz, kınalarını yaktık. Hiç kimse bizi yalnız bırakmadı. Oğlumla gurur duyuyorum. Gözyaşları sel oldu. Duygusal anlar yaşamamak mümkün değil. Özel anneleri anlayan annelerden biri de benim. Çünkü oğlum benim özel bir anne olmama vesile oldu. Ona yazdığım şarkıyı okuduk" diye konuştu.