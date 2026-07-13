Bodrum\'da Restorana Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bitez sahili mevkisindeki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen Muhammer Bilik (28), tuvalete gittiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin arkadan silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan, olayın ardından ara sokağa kaçarak motosikletle bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bilik'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.???????