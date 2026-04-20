Bodrum'da Rüşvet Davası Başladı

20.04.2026 22:13
CHP'li Niyazi Atare ve İbrahim Çırakoğlu, rüşvet iddiasıyla yargılanmaya başladı. Duruşma ertelendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "rüşvet" iddiasıyla haklarında dava açılan CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare ile CHP'nin İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çırakoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Atare ve Çırakoğlu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar ile müşteki ve tanıklar dinlendi. Taraflar, suçlamalara ilişkin beyanlarını yineledi.

Mahkeme tarafından söz verilen sanıklar Atare ve Çırakoğlu, üzerlerine atılı rüşvet suçlamalarını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 11 Mayıs'a ertelendi.

Olay

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Ekim 2025'te ihbar üzerine çalışma başlatılmış, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durdurulan Niyazi Atare'nin motosikletinde, seri numaraları önceden belirlenmiş 400 bin lira ele geçirilmişti.

Bu gelişme üzerine "rüşvet alma" suçlamasıyla gözaltına alınan Niyazi Atare'nin yanı sıra suça iştirak ettiği öne sürülen İbrahim Çırakoğlu da gözaltına alınmış, şüpheliler 31 Ekim 2025'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Bulgaristan’da sandıktan ezici zafer çıktı En çok Putin sevinecek Bulgaristan'da sandıktan ezici zafer çıktı! En çok Putin sevinecek
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti

22:14
Burak Yılmaz’sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor’u sahadan sildi
Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:25
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
