Bodrum\'da Sağanak Sonrası Deniz Keyfi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanağın ardından güneş açınca tatilciler deniz keyfine devam etti. İlçedeki kuru dere yatağına park edilen bazı araçlar ise sağanakta zarar gördü.

Bodrum'da öğleden sonra etkili olan sağanakta, Gümbet Mahallesi'ndeki bir kuru dere yatağına gelen yağmur suları yükseldi.

Dere yatağına park edilen bazı araçlar suyun içinde kaldı. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Su seviyesi kısa sürede azalırken, araçların bazıları sahiplerince uzaklaştırıldı.

Bu arada yağış sırasında deniz keyfine ara veren tatilciler, güneşin tekrar açmasıyla yüzmeye ve kumsalda güneşlenmeye devam etti. Bazıları su sporları yaparak eğlendi.