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Bodrum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Bodrum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, Konacık ve Bitez mahalleleri başta olmak üzere bazı bölgelerde su birikintilerine neden oldu. Bitez'de sokak araları dereye dönerken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Trafikte aksamalar yaşanan ilçede, Bodrum Belediyesi ekipleri yağışın olduğu bölgelerde temizlik çalışmaları yaptı.

Bodrum\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
02.01.2024 - 16:21,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Konacık ve Bitez mahalleleri başta olmak üzere bazı bölgelerde ana güzergahlarda su birikintileri oluştu.

Yoğun yağmur suları nedeniyle Bitez'de sokak araları da dereye döndü. Vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

Trafikte de zaman zaman aksamaların meydana geldiği ilçede, Bodrum Belediyesi ekipleri yağışın olduğu bölgelerde devriye ve temizlik çalışması yaptı.

Bölgede sağanak zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA
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