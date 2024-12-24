Bodrum'da Sağanak Yağışta Araçlar Dere Yatağında Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Bodrum'da Sağanak Yağışta Araçlar Dere Yatağında Mahsur Kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden sağanak yağışlar nedeniyle dere yatağında mahsur kalan araçlar başarıyla kurtarıldı. Bodrum Belediyesi, olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini artırarak çalışmalara devam ediyor.

24.12.2024 22:49
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Bodrum'da sağanak yağış sonrası araçlar dere yatağında mahsur kaldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağışta dere yatağında mahsur kalan araçlar kurtarıldı. İlçede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. Yağış esnasında zaman zaman olumsuzluklar da meydana geliyor.

Bitez Mahallesi'nde yol olarak kullanılan Söğütlü Deresi'ne park edilen 2 kamyonet, mahsur kaldı. İhbarın ardından Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2 araç kurtarıldı. Bodrum Belediyesi, yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkın ve su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sağanak yağışların olumsuz etkilerini en aza indirmek adına gece gündüz demeden çalışan belediye ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarına özveri ile devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen dere yataklarına park eden, moloz ve evsel atık bırakan vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından bilgilendiriliyor. Özellikle riskli bölgelere yerleştirilen uyarı tabelalarına rağmen bu alanlara araç park eden ve atık bırakanlara yönelik uyarılar sıklaştırılıyor. Son olarak riskli bölgeler arasında yer alan Bitez Mahallesi Söğütlü Deresi güzergahındaki tüm sokaklara Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından uyarı tabelaları yerleştirildi.

Ekipler teyakkuz halinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından teyakkuza geçen Afet İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ile Destek Hizmetleri müdürlükleri koordineli bir şekilde çalışarak taşkın ve su baskınlarının önlenmesi için yoğun çaba harcadı. Belediye ekipleri, ilçe genelinde etkisini sürdürecek olan yağışlara karşı teyakkuz halinde kalmaya devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Sağanak Yağışta Araçlar Dere Yatağında Mahsur Kaldı - Son Dakika

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