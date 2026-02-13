Bodrum'da Şiddetli Yağış ve Fırtına - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum'da Şiddetli Yağış ve Fırtına

Bodrum\'da Şiddetli Yağış ve Fırtına
13.02.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Bodrum'da metrekareye 65 kg yağış düştü, yollar kapandı, feribot seferleri iptal edildi.

METREKAREYE 65 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesine gece saatlerinden bu yana metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle Kızılağaç-Bodrum yolu trafiğe kapandı. Çamlık, Etrim, Pınarlıbelen mevkilerinde yollar ve bazı alçak kesimler göle döndü. Kızılağaç Mahallesi'nde bir bahçenin duvarı, sel suları nedeniyle yıkıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri Kızılağaç-Bodrum yolu ile Çamlık, Etrim, Pınarlıbelen'deki suyla dolan noktalarda tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. Kızılağaç-Bodrum yolundaki tahliye çalışmalarına Bodrum AFAD gönüllüleri de destek verdi.

BALIKÇI TEKNESİ BATTI, FERİBOT SEFERLERİ İPTAL OLDU

Öte yandan, denizlerde etkili olan fırtına nedeniyle Bitez sahilinde, bir balıkçı teknesi karaya vurdu. Fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça, Bodrum-İstanköy arası feribot seferleri iptal oldu.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Denizcilik, Fırtına, Bodrum, Ulaşım, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Şiddetli Yağış ve Fırtına - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi

18:04
Trabzonspor Divan Başkanı Ören’den ’sağduyu’ çağrısı
Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:17:10. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Şiddetli Yağış ve Fırtına - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.