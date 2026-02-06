Bodrum Belediyesi Ekiplerinden Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Olumsuzluklara Karşı Yoğun Mesai - Son Dakika
Bodrum Belediyesi Ekiplerinden Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Olumsuzluklara Karşı Yoğun Mesai

06.02.2026 14:55  Güncelleme: 16:09
Bodrum Belediyesi, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınları ve diğer olumsuzluklara karşı yoğun bir şekilde çalışmalara başladı. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları güvenli alana tahliye etti ve hasar onarımları için sahada aktif rol aldı.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi ekipleri, 5 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkisini artıran şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı sahada yoğun çalışma yürüttü.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin koordinasyonunda; Afet İşleri ve Risk Yönetimi, Fen İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri ekipleri; MUSKİ, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ADM, AKOM ekipleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte koordineli bir çalışma yürüttü. Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Azat Öztürk, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri, ilçenin farklı mahallelerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ekipler, yağışlar nedeniyle ev ve iş yerlerinde meydana gelen su baskınlarına kısa sürede müdahale ederken; dere taşkınlarının yol açabileceği riskleri azaltmak ve karayollarında oluşan hasarları gidererek ulaşımın aksamamasını sağlamak için yoğun mesai harcadı. Çağrı merkezi ve diğer iletişim kanallarıyla belediyeye ulaşan tüm ihbarlar, sahadaki ilgili birimlere aktarıldı.

Su baskınlarına karşı yoğun kurtarma çalışmaları

Konacık Mahallesi'nde üç katlı bir iş yerinin zemin katında yaşanan su baskınına müdahale sırasında, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü personeli ile işletme sahibi iki kişi, motopomptan çıkan gazdan etkilenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bitez – Söğütlü Deresi'nde mahsur kalan iki araç ve Gündoğan Mahallesi'nde çöken istinat duvarının bulunduğu bölgede mahsur kalan iki araçtaki vatandaşlar, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli alana tahliye edildi. Ayrıca, Bitez Söğütlü Dere bölgesinde bir vatandaşın sel sularına kapılma tehlikesi yaşadığı ihbarı üzerine harekete geçen BAK ekibi, vatandaşı güvenli alana sevk etti. Yapılan çalışmalar kapsamında mahsur kalan toplamda 9 vatandaşın tahliyesi sağlandı.

Çalışmalar devam ediyor

Kent genelinde etkili olan yağış sonrasında 109 ev ve iş yeri ile 4 araç etkilenirken; belediye ekipleri, başkan vekili ve başkan yardımlarıyla olumsuzluk yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, yağıştan etkilenen evleri ziyaret ediyor. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlükleri, vidanjör ve motopomplarla su tahliyelerini gerçekleştirirken, yollarda temizlik ve evlerde su tahliye çalışmaları yürütülüyor.

Belediye yetkilikleri, iyileştirme çalışmaları ve saha kontrollerinin sürdürüleceğini belirtirken, herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşların belediyenin 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri gerektiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bodrum, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

