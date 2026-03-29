Bodrum\'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yolda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı.
İlçede dün gün boyu etkili olan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağış gece saatlerinde şiddetini artırdı.
Yağış sonrası Türkbükü, Mumcular, Müsgebi Mahallelerinde 6 ev ve iş yerini su bastı.
Bodrum Belediyesi ekiplerince su basan bölgelerde su tahliyesi ve temizlik çalışmaları yapıldı. Yoğun su birikintilerinin olduğu noktalarda mahsur kalan 3 araç ekiplerce kurtarıldı.
İlçede son 24 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.
