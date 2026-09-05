Bodrum\'da SMA Tip-1 hastası 10 aylık Samira bebek için dayanışma yayınında 8 milyon TL toplandı

(MUĞLA) - Bodrum'da yaşayan SMA Tip-1 hastası 10 aylık Samira Gişçi için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi iş birliğiyle dayanışma yayını düzenlendi. Yayında, başta Bodrum ve Muğla olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden de Samira bebek için bağış yapıldı.

Yenidoğan topuk kanı taramasında SMA (Spinal Musküler Atrofi) Tip-1 tanısı konulan minik Samira Gişçi'nin tedaviye ulaşabilmesi için düzenlenen yardım gecesine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Yakaköy Muhtarı Gülcan Aygün, fizyoterapistler Rabia Koç ile Fadime Koç, basın mensupları ve Samira'nın ailesi ile yakınları katıldı. Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda yaklaşık 8 milyon TL toplandı.

BAŞKANLARDAN BAĞIŞÇILARA TEŞEKKÜR

Canlı yayın programında konuşma yapan Başkan Mandalinci, güzel bir amaç için ekran başında olduklarını belirtti. SMA Tip-1 hastası Samira bebek için Valilik onaylı kampanyaya destek amacıyla bu yayını gerçekleştirdiklerini söyleyen Mandalinci, kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Aras'a ve tüm destekçilere teşekkür etti.

Aras ise kampanyaya destek veren herkese selamlarını ileterek Samira bebeğin durumunun herkesi ilgilendirdiğini ve herkesin bugün vicdanıyla Samira bebeğin yanında olacağına emin olduğunu belirtti.

Samira bebeğin fizik tedavisini üstlenen fizyoterapistler Rabia Koç ile Fadime Koç ise SMA Tip-1 hastalığı ve tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Uzmanlar, kampanya başarıya ulaşırsa Samira bebeğin sağlığına kavuşacağını hatırlattı.

ÇOCUKLAR DA İYİLİK ZİNCİRİNE KATILDI

Muğla ve Bodrum'un dört bir yanından kampanyaya destek olanlar arasında en dikkati çekicisi ise çocuklar oldu. Samira bebek için kumbaralarında biriktirdikleri paraları bağışlayan çocuklar, Samira'nın tedavisine katkıda bulunarak dayanışma örneği gösterdi.

Sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan gecede bireysel bağış yapan hayırseverler, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimleri, pek çok sivil toplum kuruluşu, meslek odası, kurum ve işletmeci kampanyaya destek verdi.

YURT DIŞINDAN ANLAMLI DESTEK

Minik Samira'nın tedavi sürecine umut olmak amacıyla düzenlenen bağış gecesine, yurt sışındaki hayırseverler de destek oldu. Farklı ülkelerden hayırseverler, yaptıkları bağışlarla kampanyaya güç kattı.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, Instagram'daki @samira_nin_mucadelesi hesabını ziyaret ederek detaylı bilgi alabilecek.