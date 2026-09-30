Bodrum\'da son 9 ayda marketlerde 314 işlemde 1 milyon 155 bin 519 lira ceza kesildi

Bodrum'da son 9 ayda marketlerde 314 işlemde 1 milyon 155 bin 519 lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Belediyesi son 9 ayda marketlerde etiket, fiyat, hijyen ve son kullanma tarihi denetimi yaptı. Mevzuata uymayan işletmelere 314 işlemde toplam 1 milyon 155 bin 519 lira ceza kesildi. Konacık'ta zincir markette tarihi geçmiş ürünler imha edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince son 9 aylık süreçte marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uymayan işletmelere 1 milyon 155 bin 519 lira ceza kesildiği bildirildi.
Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde etiket, fiyat, hijyen ve son kullanma tarihi kontrolleri yaptı.
Konacık Mahallesi'ndeki bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek imha edildi ve yasal işlem başlatıldı.
Yıl genelinde hijyen yetersizliğinden 610 bin 737 lira, tarihi geçmiş ürünlerden ise 544 bin 782 lira idari para cezası uygulandı.
Toplam 314 işlemde kesilen cezaların yanı sıra aykırı durumlar encümene sevk edildi.
Kaynak: AA
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