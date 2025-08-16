Olay, Bitez Mahallesi Bergamut Caddesinde meydana geldi. Patlayan ana su isale hattı nedeniyle tonlarca su boşa aktı. Yolda çukur oluştu. İhbarla bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapanırken, bölgede onarım çalışması başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Su Hattı Patladı, Yol Çöktü - Son Dakika
