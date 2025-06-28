Bodrum\'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki teknenin Karaincir Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne, Bodrum Marina'ya yanaştırıldı.
Teknedeki 2 kişi de kurtarıldı.
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