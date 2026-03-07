Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içerisindeki 2 kişinin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yelkenlideki 2 kişiyle birlikte tekneyi emniyete alarak Karaincir Koyu'na götürdü.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?