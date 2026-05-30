Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Karaada mevkisi açıklarında içinde 3 kişi bulunan 14 metrelik teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne, Bodrum Bardakçı Koyu'na getirildi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Sürüklenen Teknedeki 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?