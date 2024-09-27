Bodrum\'da Tarımsal Eğitim: Öğrenciler Mandalin Hasadı Yaptı

Güncel

Borçlular kart kullanmaya devam edecekler mi, faiz ne kadar olacak?

Her şey oğlu Can\'a göre ayarlanacak

Kahreden görüntü! Tezgah diyen de var çocuklara üzülen de

Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ve TED Bodrum Koleji iş birliğiyle Bitez Mahallesi'ndeki mandalin uygulama bahçesinde tarımsal eğitim çalışmaları yapıldı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, hizmetlerinin yanında eğitim faaliyetlerine de devam ediyor. Bu kapsamda TED Bodrum Koleji iş birliği ile Bitez Mahallesi'nde bulunan mandalin uygulama bahçesinde öğrencilerle dün tarımsal eğitim çalışmaları yapıldı.

Genç nesillere tarımın ve mandalin hasadının önemini anlatan Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Hasibe Şeyda Şenyıldız, "Öğrencilere yeşil mandalinin hasat edilme yöntemleri, kullanım alanları, hasat dönemleri ve faydaları hakkında kapsamlı bilgiler verirken hem eğitip hem de eğlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Öğrenciler tarafından hasat edilen 8 kasa yeşil Bodrum mandalini, kolonya üretiminde kullanılmak üzere değerlendirilecek.