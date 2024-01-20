Muğla\'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu Sosyal Medyada Paylaşıldı

Kanye West\'in eşi mini bikini üstüyle alışverişe çıktı! Görenler dönüp bir daha baktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki gencin motosikletin üzerine yatarak, tehlikeli yolculuğu, yoldan geçen araçtakiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medya paylaşıldı.

Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk, önceki gün, Emin Anter Bulvarı'nda görüntülendi. Torba'dan Bodrum yönün giden motosikletli iki genç, seyir halindeyken birden motosikletin üzerine yattı. Yatarak motosiklet süren gençler, önlerindeki araçları da solladı. Gençlerin bu tehlikeli yolculuğu, yoldan geçen bir araçtakiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.