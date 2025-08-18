Bodrum\'da Tekne Yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teknede çıkan yangın hasara neden oldu.

Gündoğan Mahallesi önlerinde demirli bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, büyük çapta hasar oluşan tekne kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında teknedeki bir kişinin bölgedeki botlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.