Muğla'nın Bodrum ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Gündoğan Mahallesi'nde belirlenen adreste arama yaptı.
Aramalarda, 1.050 gram satışa hazır halde kurutulmuş sentetik uyuşturucu, 1.100 gram likit esrar, 10 gram kokain, 20 kök kenevir bitkisi, 65 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda U.Ş. ve D.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?