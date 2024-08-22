Bodrum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Kilo Skunk ve 658 Gram Kokain Ele Geçirildi

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 2,5 kilo skunk ve 658 gram kokain ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'da piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evlerine bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 2,5 kilo skunk, 685 gram kokain, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme, 90 bin lira ve 375 euro ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.