Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşi Mahallesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı.
G.A'nın ikametinde ve L.Y'nin işletip ikamet ettiği otelde yapılan aramada, 410 gram skunk maddesi, 3 fişek içerisinde 6 gram metamfetamin maddesi, 45 uyuşturucu hap, sentetik ecza hap, peçeteye emdirilmiş 110 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi ve 2 esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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