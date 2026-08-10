Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

Bodrum\'da Uyuşturucu Operasyonu
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Bodrum'da yapılan operasyonda 56 kök kenevir ve 10 kg skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 56 kök kenevir bitkisi ile 10 kilogram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, B.B.A'nın (34) Mumcular Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlendi.

Şüphelinin ikametinde 6 Ağustos'ta gerçekleştirilen aramada, 56 kök kenevir bitkisi, 10 kilogram skunk esrar, hassas terazi, 6 gram kenevir tohumu, esrar öğütme aparatı ve 35 parçadan oluşan iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Kenevir, Güncel, Bodrum, Muğla, Son Dakika

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