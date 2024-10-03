Bodrum’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Gümbet Mahallesi Dayılar Sokak'ta yol kenarındaki atıklarda başlayan yangın, makilik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Otellerin bulunduğu bölgedeki yangın, itfaiye ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
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